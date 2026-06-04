Khoa học & Đời sống

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[VIDEO] Người giàu Mỹ giàu nhanh kỷ lục, nền kinh tế hình chữ K xé toang giấc mơ Mỹ

Minh Quân - Hà Anh

Dữ liệu từ Fed cho thấy 10% giàu nhất sở hữu 68% tài sản, tạo ra khoảng cách giàu nghèo ngày càng lớn tại Mỹ.

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