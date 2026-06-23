Khoa học & Đời sống

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[VIDEO] Người Ấn đào tạo robot thay thế chính mình với giá 2 USD/giờ

Minh Quân - Hà Anh

Objectways tại Tamil Nadu huấn luyện robot bằng hình ảnh, trong khi viện chính sách cảnh báo nguy cơ bị thay thế công việc.

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