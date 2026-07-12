Khoa học & Đời sống

Multimedia

[VIDEO] Nghiên cứu lập đô thị hạt nhân cấp xã sau khi bỏ cấp huyện

Minh Quân - Hà Anh

Bộ Nội vụ đề xuất thành lập đô thị đặc biệt cấp xã, nhằm thúc đẩy phát triển, kết nối hạ tầng và dịch vụ công hiệu quả hơn.

Video tiếp theo
back to top