Khoa học & Đời sống

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[VIDEO] Nghịch lý AI: Việc lương thấp khó bị robot thay thế

Minh Quân - Hà Anh

Nghiên cứu từ Planera cho thấy chi phí thay trợ lý điều dưỡng bằng robot lên 375.000 USD/năm, gấp 9 lần lương, tạo rào cản tự động hóa.

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