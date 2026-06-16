Khoa học & Đời sống

Multimedia

[VIDEO] Ngành thuế nắm 250 triệu tài khoản ngân hàng, dùng AI truy tìm gian lận

Minh Quân - Hà Anh

Cục Thuế sử dụng AI để phân tích dòng tiền trên gần 250 triệu tài khoản ngân hàng nhằm phát hiện gian lận thuế hiệu quả.

Video tiếp theo
back to top