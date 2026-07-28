Khoa học & Đời sống

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[VIDEO] Ngân hàng rót hơn 2.900 tỷ đồng cho PNJ và SJC vay

Minh Quân - Hà Anh

Trong quý I/2026, các ngân hàng lớn cho PNJ và SJC vay hơn 2.900 tỷ đồng với lãi suất dưới 7% nhằm bổ sung vốn lưu động.

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