Khoa học & Đời sống

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[VIDEO] Ngân hàng huy động trái phiếu với lãi suất từ 8%/năm

Minh Quân - Hà Anh

Lãi suất trái phiếu ngân hàng tăng lên 8-9%/năm trong tháng 6, với tổng giá trị phát hành hơn 36.400 tỷ đồng.

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