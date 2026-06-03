Khoa học & Đời sống

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[VIDEO] Nắng nóng kỷ lục ở Anh: Người Việt chật vật không điều hòa

Minh Quân - Hà Anh

Tháng Năm nóng nhất lịch sử tại London khiến người Việt tại Anh khốn đổ vì không có điều hòa, phải tìm cách chống chọi.

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