Khoa học & Đời sống

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[VIDEO] Nắng nóng kỷ lục, miền Bắc tiêu thụ hơn 100 triệu kWh mỗi ngày

Minh Quân - Hà Anh

Nắng nóng gay gắt khiến miền Bắc tiêu thụ hơn 100 triệu kWh điện mỗi ngày, công suất đỉnh có thể vượt 22.000 MW trong tháng 6-7.

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