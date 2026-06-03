Khoa học & Đời sống

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[VIDEO] Nắng nóng gay gắt đổ bộ, miền Trung sắp chạm ngưỡng 39 độ C

Minh Quân - Hà Anh

Hôm nay, miền Trung trải qua nắng nóng gay gắt, dự báo ngày mai nhiệt độ có thể vượt qua 39 độ C, kèm cảnh báo cháy rừng.

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