Khoa học & Đời sống

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[VIDEO] Nắng nóng cực đoan gây thiệt hại lớn về sức khỏe và kinh tế

Minh Quân - Hà Anh

Nắng nóng cực đoan hàng năm cướp gần 490.000 sinh mạng, đe dọa an ninh lương thực và sinh kế người dân toàn cầu.

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