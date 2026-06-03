Khoa học & Đời sống

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[VIDEO] Mỹ vá lỗ hổng pháp lý khiến chip AI rò rỉ sang Trung Quốc

Minh Quân - Hà Anh

Bộ Thương mại Mỹ yêu cầu giấy phép xuất khẩu chip AI cho các công ty Trung Quốc, nhằm ngăn chặn rò rỉ linh kiện trong năm qua.

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