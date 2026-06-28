Khoa học & Đời sống

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[VIDEO] Mỹ và Iran ký thỏa thuận chấm dứt xung đột qua mạng vì an ninh

Minh Quân - Hà Anh

Mỹ và Iran đã ký thỏa thuận điện tử từ ngày 14/6 để chấm dứt xung đột qua mạng, lễ ký chính thức dự kiến tại Thụy Sĩ ngày 19/6.

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