Khoa học & Đời sống

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[VIDEO] Mỹ - Trung và cuộc đua AI robot thế hệ mới

Minh Quân - Hà Anh

Trung Quốc dẫn đầu RoboArena, vượt Nvidia, cho thấy sự cạnh tranh ngày càng gay gắt trong lĩnh vực AI robot với Mỹ.

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