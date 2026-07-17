Khoa học & Đời sống

Multimedia

[VIDEO] Mỹ trả gần 24 tỷ USD tiền lãi mỗi tuần, nợ công vượt 39 nghìn tỷ

Minh Quân - Hà Anh

Mỹ trả gần 24 tỷ USD lãi mỗi tuần khi nợ công vượt 39.400 tỷ USD và thâm hụt ngân sách lớn. Tình hình tài chính của Mỹ đang ngày càng căng thẳng.

Video tiếp theo
back to top