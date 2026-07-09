Khoa học & Đời sống

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[VIDEO] Mỹ mở lại AI Mythos 5 cho hơn 100 tổ chức bất ngờ

Minh Quân - Hà Anh

Chính phủ Mỹ cho phép khôi phục AI Mythos 5 cho hơn 100 tổ chức, gây tranh cãi từ FIRE và OpenAI về quyết định này.

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