Khoa học & Đời sống

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[VIDEO] Mỹ hoàn trả 81 tỉ USD thuế sau phán quyết của Tòa án tối cao

Minh Quân - Hà Anh

Tòa án tối cao Mỹ phán quyết thuế quan của ông Trump bất hợp pháp, buộc chính phủ hoàn trả 81 tỉ USD, ảnh hưởng ngân sách quốc gia.

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