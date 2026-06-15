Khoa học & Đời sống

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[VIDEO] Mưa đá khổng lồ đe dọa toàn cầu khi Trái Đất nóng lên

Minh Quân - Hà Anh

Nghiên cứu cảnh báo mưa đá lớn hơn, nguy hiểm hơn do biến đổi khí hậu, ảnh hưởng đến Bắc Âu, Canada, Australia.

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