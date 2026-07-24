Khoa học & Đời sống

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[VIDEO] Miền Bắc thiếu điện nghiêm trọng, cần thêm gần 2.000 MW mỗi năm

Minh Quân - Hà Anh

Miền Bắc cần bổ sung 2.000 MW công suất mỗi năm do tăng trưởng điện thương phẩm 7%, mở rộng khu công nghiệp và FDI.

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