Khoa học & Đời sống

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[VIDEO] Microsoft sa thải 4.800 nhân viên, Xbox chịu ảnh hưởng nặng nề

Minh Quân - Hà Anh

Microsoft cắt giảm 4.800 nhân sự toàn cầu, trong đó Xbox mất 3.200 vị trí, ảnh hưởng lớn đến mảng game của hãng vào ngày 6/7.

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