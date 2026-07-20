Khoa học & Đời sống

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[VIDEO] Meta đối mặt án phạt 1.400 tỉ USD vì gây nghiện giới trẻ Mỹ

Minh Quân - Hà Anh

Bốn bang Mỹ đề xuất phạt Meta gần 1.400 tỉ USD do cáo buộc gây nghiện Facebook và Instagram cho giới trẻ, với phiên tòa ngày 18/8 tại Oakland.

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