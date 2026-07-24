Khoa học & Đời sống

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[VIDEO] Meta bị 26 nhân viên kiện vì dùng AI chọn người sa thải

Minh Quân - Hà Anh

Meta đối mặt vụ kiện tại California khi 26 nhân viên tố cáo sử dụng AI để quyết định sa thải, gây tranh cãi về quyền riêng tư và công bằng.

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