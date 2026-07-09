Khoa học & Đời sống

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[VIDEO] Malaysia mất cân bằng cung cầu nhà ở, 32.800 căn tồn kho

Minh Quân - Hà Anh

Thứ trưởng Nhà ở Malaysia cho biết có 32.800 căn tồn kho trị giá 16,3 tỷ ringgit, trong khi nhu cầu nhà giá rẻ vẫn cao trong quý I/2026.

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