Khoa học & Đời sống

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[VIDEO] Lương cơ sở tăng từ tháng 7, ảnh hưởng đến bảo hiểm và trợ cấp

Minh Quân - Hà Anh

Từ 1/7, lương cơ sở tăng lên 2,53 triệu đồng, điều chỉnh mức đóng bảo hiểm và trợ cấp mai táng lên 25 triệu đồng.

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