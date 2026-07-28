Khoa học & Đời sống

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[VIDEO] Lon Coca 6 USD, iPhone 2.600 USD: Sự thật đằng sau giá sốc

Minh Quân - Hà Anh

Khảo sát của Deutsche Bank tiết lộ giá cả bất ngờ tại các thành phố như Zurich, Thụy Sĩ và Thổ Nhĩ Kỳ, nơi có chi phí sinh hoạt cao và thấp.

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