Khoa học & Đời sống

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[VIDEO] Lô i16 Pro Max giá 500.000 đồng/chiếc đấu giá vượt 68%

Minh Quân - Hà Anh

Cơ quan quản lý thị trường Hà Nội đấu giá thành công 42 điện thoại i16 Pro Max, kết quả cao hơn gần 68% so với khởi điểm.

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