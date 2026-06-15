Khoa học & Đời sống

Multimedia

[VIDEO] Lạm phát Mỹ vượt 4% lần đầu sau 3 năm, giá năng lượng tăng vọt

Minh Quân - Hà Anh

CPI tháng Năm Mỹ tăng 4,2%, mức cao nhất ba năm, do giá nhiên liệu leo thang vì xung đột Trung Đông. Fed sẽ họp chính sách sắp tới.

Video tiếp theo
back to top