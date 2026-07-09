Khoa học & Đời sống

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[VIDEO] Lạm phát Iran gần 89%, giá thực phẩm tăng vọt trong năm 2026

Minh Quân - Hà Anh

Lạm phát Iran tháng 6/2026 đạt 88,6%, giá thịt đỏ tăng 178%, do chiến sự và trừng phạt ảnh hưởng nền kinh tế.

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