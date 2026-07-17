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[VIDEO] Lãi vay lên 15%/năm, doanh nghiệp TPHCM ngạt thở vì chi phí vốn

Minh Quân - Hà Anh

Lãi suất vay tăng cao khiến doanh nghiệp tại TPHCM gặp khó khăn, đặc biệt trong lĩnh vực xăng dầu và xây dựng, gây áp lực lớn về chi phí vốn.

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