Khoa học & Đời sống

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[VIDEO] Lãi suất vay nhà chạm 16% gây sốc thị trường bất động sản

Minh Quân - Hà Anh

Lãi suất vay nhà tăng cao đến 16%, khiến thanh khoản bất động sản giảm mạnh 62%, ảnh hưởng lớn đến thị trường.

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