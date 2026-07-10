Khoa học & Đời sống

Multimedia

[VIDEO] Kinh tế Việt Nam trước áp lực tăng trưởng hai con số

Minh Quân - Hà Anh

GDP sáu tháng đầu năm đạt 8,18% nhưng thấp hơn mục tiêu. Chuyên gia đề xuất tháo gỡ thể chế và đẩy mạnh đầu tư công.

Video tiếp theo
back to top