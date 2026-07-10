Khoa học & Đời sống

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[VIDEO] Khủng hoảng xăng ở Nga: Người dân đổ xô mua xe điện Trung Quốc

Minh Quân - Hà Anh

Khủng hoảng nhiên liệu tại Nga do Ukraine tấn công nhà máy lọc dầu, thúc đẩy doanh số xe điện Geely, Dongfeng tại Moskva tăng vọt.

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