Khoa học & Đời sống

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[VIDEO] Không chỉ dầu mỏ: Xung đột Iran ảnh hưởng 5 mặt hàng thiết yếu

Minh Quân - Hà Anh

Xung đột Iran gây ra những tác động lớn tới chuỗi cung ứng dầu thô, LNG, phân bón, hóa dầu và nhôm toàn cầu, đẩy giá tăng.

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