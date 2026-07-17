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[VIDEO] Khai thác bitcoin 2026: Thợ đào cá nhân hết cửa làm giàu, chỉ còn ông lớn

Minh Quân - Hà Anh

Chi phí khai thác bitcoin tăng cao, lên tới 87.000 USD, khiến các doanh nghiệp lớn với máy ASIC và điện năng lợi thế cạnh tranh hơn.

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