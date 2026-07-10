Khoa học & Đời sống

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[VIDEO] Khách mua kim cương P-Lab ngoài PNJ: Bán lại được không?

Minh Quân - Hà Anh

Vụ buôn lậu 28.000 viên kim cương P-Lab gây chấn động thị trường, chuyên gia Nguyễn Thị Thu Hươn phân tích khả năng bán lại kim cương này.

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