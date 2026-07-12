Khoa học & Đời sống

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[VIDEO] Khách hàng chán chatbot kém hiệu quả, doanh nghiệp chịu hậu quả

Minh Quân - Hà Anh

Khảo sát cho thấy hơn nửa người dùng tránh chatbot, gây ảnh hưởng tiêu cực đến doanh nghiệp. Tìm hiểu nguyên nhân và giải pháp tối ưu.

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