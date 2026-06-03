Khoa học & Đời sống

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[VIDEO] Iran đe dọa phong tỏa eo biển Hormuz, ảnh hưởng giá dầu

Minh Quân - Hà Anh

Iran dừng đàm phán với Mỹ và đe dọa phong tỏa eo biển Hormuz, khiến giá dầu tăng mạnh lên 92 USD/thùng. Cập nhật thị trường dầu mỏ.

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