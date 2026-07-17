Khoa học & Đời sống

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[VIDEO] Hướng dẫn xếp lương mới cho chủ tịch, phó chủ tịch xã

Minh Quân - Hà Anh

Bộ Nội vụ hướng dẫn xếp lương và ngạch công chức xã theo Nghị định 204 và 361, giúp cán bộ cấp xã thực hiện đúng quy định mới.

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