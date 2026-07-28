Khoa học & Đời sống

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[VIDEO] HoREA đề nghị bỏ giới hạn đặt cọc 5% để thu tiền sớm

Minh Quân - Hà Anh

Hiệp hội Bất động sản TPHCM đề xuất bỏ giới hạn đặt cọc 5% để tạo điều kiện nhận tiền sớm từ chủ đầu tư dự án.

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