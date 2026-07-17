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[VIDEO] Hơn 325.000 doanh nghiệp bỏ địa chỉ bị thuế siết xử lý

Minh Quân - Hà Anh

Cục Thuế yêu cầu xử lý hơn 325.000 doanh nghiệp bỏ địa chỉ và gần 292.000 doanh nghiệp ngừng hoạt động, có thể bị thu hồi giấy chứng nhận.

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