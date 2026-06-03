Khoa học & Đời sống

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[VIDEO] Hơn 25 triệu thuê bao sắp bị khóa một chiều từ 15.6

Minh Quân - Hà Anh

Từ ngày 15.6, hơn 25 triệu thuê bao di động chưa xác nhận chính chủ qua VNeID sẽ bị khóa chiều gọi đi và nhắn tin.

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