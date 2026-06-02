Khoa học & Đời sống

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[VIDEO] Học sinh nội trú nhận gần 1,2 triệu tiền ăn và 15kg gạo/tháng

Minh Quân - Hà Anh

Chính phủ hỗ trợ học sinh nội trú với gần 1,2 triệu đồng tiền ăn và 15kg gạo mỗi tháng từ ngày 15/7, thúc đẩy chính sách bán trú.

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