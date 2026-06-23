Khoa học & Đời sống

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[VIDEO] Hóa đơn tiền điện mùa hè tại Mỹ tăng vọt, người dân gặp khó

Minh Quân - Hà Anh

Hóa đơn điện mùa hè tại Mỹ tăng hơn 10%, gần 800 USD, gây khó khăn cho nhiều gia đình trong chi tiêu hàng tháng.

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