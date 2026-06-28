Khoa học & Đời sống

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[VIDEO] Hiếu PC: Điện thoại không nghe lén để hiển thị quảng cáo

Minh Quân - Hà Anh

Chuyên gia Ngô Minh Hiếu khẳng định không có bằng chứng điện thoại nghe lén để hiển thị quảng cáo, chủ yếu dựa trên dữ liệu cá nhân.

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