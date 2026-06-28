Khoa học & Đời sống

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[VIDEO] Hệ sinh thái Bkav của ông Nguyễn Tử Quảng lao đao vì nợ nần chồng chất

Minh Quân - Hà Anh

Hệ sinh thái Bkav đối mặt nhiều khó khăn với nợ nần, công ty chậm đóng bảo hiểm xã hội và trái phiếu quá hạn gần 180 tỷ đồng.

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