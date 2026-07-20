Khoa học & Đời sống

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[VIDEO] Hàng trăm hộ dân Thanh Hóa phản ứng vì tiền điện tăng gấp ba dù dùng ít

Minh Quân - Hà Anh

Hàng trăm hộ dân xã Quảng Bình, Thanh Hóa phản ứng vì tiền điện tháng 6 tăng gấp 2-3 lần. Chính quyền xã và hợp tác xã kiểm định công tơ.

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