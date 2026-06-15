Khoa học & Đời sống

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[VIDEO] Hàng Châu phạt bồi thường 38.000 USD vì sa thải nhân viên thay bằng AI

Minh Quân - Hà Anh

Tòa Hàng Châu xử phạt công ty 38.000 USD vì sa thải nhân viên để thay bằng AI, khẳng định hành động này là trái luật.

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