Khoa học & Đời sống

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[VIDEO] Hãng bay phải hoàn vé, bồi thường khi chậm chuyến từ 4 tiếng

Minh Quân - Hà Anh

Bộ Xây dựng quy định hãng hàng không phải hoàn vé, bồi thường khi chuyến bay chậm từ 4 tiếng để bảo vệ quyền lợi hành khách.

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