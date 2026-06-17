Khoa học & Đời sống

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[VIDEO] Ham phần mềm giá rẻ, nhiều người mất tiền vì bảo hành bản quyền

Minh Quân - Hà Anh

Nhiều người mua phần mềm bản quyền giá rẻ tại Hà Nội mất tiền và dữ liệu vì tin lời hứa bảo hành. Chuyên gia cảnh báo rủi ro.

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