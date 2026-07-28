Khoa học & Đời sống

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[VIDEO] Hai kịch bản El Nino tác động đến Việt Nam từ cuối năm 2026

Minh Quân - Hà Anh

Cơ quan khí tượng dự báo El Nino gây nắng nóng, hạn hán và xâm nhập mặn tại các vùng trọng điểm từ cuối 2026.

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